Гаджимагомедов: уверен, что в бою с Манном у меня не возникнет проблем

Двукратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр-2020 россиянин Муслим Гаджимагомедов встретится с немцем Артуром Манном на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае.

«К этому поединку я готовился в Махачкале. Изучил соперника — мне будет противостоять неплохой оппонент, который боксировал с Тищенко и Бриедисом. Хотя скажу честно — считаю Манна обычным средним боксёром, в котором нет ничего сверхъестественного. Да, он подвижный, опасен в первых раундах. Да и всё», — цитирует Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

На прошлой неделе Гаджимагомедов стал лауреатом учреждённой Министерством спорта РФ национальной премии в номинации «Гордость России» как лучший спортсмен 2023 года.

Помимо Гаджимагомедова, на ринг выйдет олимпийский чемпион-2016 Евгений Тищенко (12-1, КО 7), который оспорит вакантный пояс WBA в весе до 101,6 кг с немцем Леоном Хартом (22-5-1, КО 13).

16 декабря в Дубае поединок в тяжёлом весе между россиянином Алексеем Егоровым и американцем Джо Джонсом возглавит матчевую встречу в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

Турнир «Ночь чемпионов IBA» пройдёт в рамках Конгресса Международной ассоциации бокса 9 декабря в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Магомедкеримов проведёт поединок с чемпионом Bellator Джейсоном Джексоном.