Чемпион PFL Магомедкеримов проведёт бой с чемпионом Bellator Джексоном

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Магомедкеримов проведёт поединок с чемпионом Bellator Джейсоном Джексоном.

«Мне интересен бой с Джексоном. Они уже утвердили дату, бой за объединённый пояс будет 21 февраля в Саудовской Аравии», — заявил Магомедкеримов «Матч ТВ».

24 ноября россиянин победил шведа Садибу Сая удушающим приёмом в третьем раунде. 33-летний боец во второй раз стал чемпионом Professional Fighters League в полусредней весовой категории и получил приз $1 млн. На его счету в MMA 34 победы и одно поражение, у Джексона 17 побед при четырёх поражениях.

Ранее сообщалось, что поединок в тяжёлом весе между россиянином Алексеем Егоровым и американцем Джо Джонсом возглавит матчевую встречу в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».