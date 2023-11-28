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Чемпион PFL Магомедкеримов проведёт бой с чемпионом Bellator Джексоном

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Магомедкеримов проведёт поединок с чемпионом Bellator Джейсоном Джексоном.
Чемпион PFL Магомедкеримов проведёт бой с чемпионом Bellator Джексоном
  • Gettyimages.ru
  • © Cooper Neill

«Мне интересен бой с Джексоном. Они уже утвердили дату, бой за объединённый пояс будет 21 февраля в Саудовской Аравии», — заявил Магомедкеримов «Матч ТВ».

24 ноября россиянин победил шведа Садибу Сая удушающим приёмом в третьем раунде. 33-летний боец во второй раз стал чемпионом Professional Fighters League в полусредней весовой категории и получил приз $1 млн. На его счету в MMA 34 победы и одно поражение, у Джексона 17 побед при четырёх поражениях.

Ранее сообщалось, что поединок в тяжёлом весе между россиянином Алексеем Егоровым и американцем Джо Джонсом возглавит матчевую встречу в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

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