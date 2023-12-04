Поварницын — о гриме для образа Джокера: смывал 40 минут

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал о своём гриме для образа Джокера.

«Смывал грим 40 минут, я засекал специально, ха-ха. Самое сложное — это смыть волосы, потому что они были зелёного цвета. А мои волосы белые, думал, что останется чуть краски, но всё нормально. Не бойтесь отдавать детям такую краску», — цитирует Поварницына «Матч ТВ».

28 ноября Поварницын вышел на старт биатлонного пролога в Ханты‑Мансийске в образе Джокера. Автором шикарного макияжа стала биатлонистка женской сборной России Кира Дюжева.

Поварницын, который выступает за команду «Короли тихого часа», в четвертьфинале уступил Дмитрий Иванову из команды «Чак‑Чак Норрис».

Ранее исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал, когда будет принято решение о проведении прологов перед этапом Кубка России в Тюмени.