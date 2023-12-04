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Крамаренко победила на международном турнире по художественной гимнастике

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Россиянка Лала Крамаренко стала лучшей во всех четырёх видах на международном турнире по художественной гимнастике в Екатеринбурге.
Крамаренко победила на международном турнире по художественной гимнастике
  • РИА Новости

В упражнении с обручем россиянка набрала 36,650 балла, с мячом на её счету 36,750 балла. В упражнении с булавами результат Крамаренко составил 37,100 балла, а с лентой она набрала 37,150 балла.

18-летняя спортсменка является чемпионкой Европы в командном многоборье.

1 декабря в Европейском гимнастическом союзе (European Gymnastics) проголосовали против возвращения россиян на международные соревнования.

В июле 2023-го исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям. 

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала решение European Gymnastics не допускать российских спортсменов до международных соревнований.

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