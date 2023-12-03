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Футболист Пиняев сообщил, что извинился перед Клаудиньо за фол

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Футболист московского «Локомотива» Сергей Пиняев заявил, что не хотел нанести травму игроку «Зенита» Клаудиньо и уже извинился перед ним.
Футболист Пиняев сообщил, что извинился перед Клаудиньо за фол
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Стычки с Клаудиньо не было. Я уже извинился перед ним через Коваленко, был не прав, попал неудачно по ноге, не хотел сделать ему больно», — передаёт слова Пиняева корреспондент RT.

Футболист на 63-й минуте получил жёлтую карточку за фол на полузащитнике санкт-петербургского клуба.

Встреча завершилась со счётом 3:1. Матч проходил на заснеженном поле и был перенесён на 17:00 мск из-за непогоды в столице. «Локомотив» расположился на седьмой строчке Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками. «Зенит» занимает второе место (33 очка).

Ранее полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что пока не думал о ситуации c контрактом.

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