Антон Миранчук о контракте с «Локомотивом»: время покажет

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что пока не думал о ситуации c контрактом.

«Не знаю, время покажет. До лета 2024 года есть время», — передаёт слова Миранчука корреспондент RT.

28-летний футболист провёл за «железнодорожников» в сезоне-2023/24 23 матча во всех турнирах. На его счету четыре забитых мяча и пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в €5 млн.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев заявил, что победы над петербургским «Зенитом» в текущем сезоне чемпионата России демонстрируют высокий уровень игры «железнодорожников».