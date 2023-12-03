RT в Telegram
Подпишись

Антон Миранчук о контракте с «Локомотивом»: время покажет

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук заявил, что пока не думал о ситуации c контрактом.
Антон Миранчук о контракте с «Локомотивом»: время покажет
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не знаю, время покажет. До лета 2024 года есть время», — передаёт слова Миранчука корреспондент RT.

28-летний футболист провёл за «железнодорожников» в сезоне-2023/24 23 матча во всех турнирах. На его счету четыре забитых мяча и пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в €5 млн. 

Ранее нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев заявил, что победы над петербургским «Зенитом» в текущем сезоне чемпионата России демонстрируют высокий уровень игры «железнодорожников».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить