Пиняев: победы над «Зенитом» показывают, что у нас хороший коллектив

Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев заявил, что победы над петербургским «Зенитом» в текущем сезоне чемпионата России демонстрируют высокий уровень игры «железнодорожников».

«Победы над «Зенитом» показывают, что у нас хороший коллектив, способный на равных играть с лидерами. Приятно их побеждать. Конечно, главного тренера не хватало, но он руководил командой с трибуны, тренеры нашли способ общения», — передаёт слова Пиняева корреспондент RT.

Встреча завершилась со счётом 3:1. Матч проходил на заснеженном поле и был перенесён на 17:00 мск из-за непогоды в столице.

В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербургской команды отличился Матео Кассьерра, также на свой счёт автогол записал Михаил Кержаков.

«Локомотив» расположился на седьмой строчке Российской премьер-лиги (РПЛ) с 28 очками. «Зенит» занимает второе место (33).

Ранее член правления «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что санкт-петербургская команда психологически надломилась после второго гола «Локомотива».