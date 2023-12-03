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Аршавин: «Зенит» психологически надломился после второго гола «Локомотива»

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Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что футболисты команды Сергея Семака не справились с психологическим давлением в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».
Аршавин: «Зенит» психологически надломился после второго гола «Локомотива»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Во втором тайме, к сожалению для нас, хорошее исполнение стандарта — и всё, после этого, мне кажется, психологически как-то «Зенит» чуть надломился и мало создавал опасности, чтобы сравнять», — цитирует Аршавина ТАСС.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Михаила Галактионова. В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербургской команды отличился Матео Кассьерра, также на свой счёт автогол записал Михаил Кержаков.

«Локомотив» располагается с 28 очками на седьмой строчке турнирной таблицы. «Зенит» (33) опустился на второе место. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35).

Ранее старший тренер «Локомотива» Олег Лёвин высказался о матче с «Зенитом» в отсутствие главного тренера Михаила Галактионова.

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