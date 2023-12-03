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Головин не сыграет за «Монако» в матче с «Лионом» из-за перебора жёлтых карточек

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил жёлтую карточку в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Монпелье».
Головин не сыграет за «Монако» в матче с «Лионом» из-за перебора жёлтых карточек
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Карточка для россиянина стала шестой в текущем сезоне и третьей в менее чем десяти матчах. Таким образом, хавбек пропустит встречу 16-го тура с «Лионом», которая пройдёт 15 декабря. 

Матч между «Монако» и «Монпелье» завершился со счётом 2:0.

После 14 туров «Монако» набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице, у «Монпелье» 13 очков и 13-е место.

Ранее Головин прокомментировал поражение от «Пари Сен-Жермен» в матче 13-го тура французской Лиги 1.

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