Головин не сыграет за «Монако» в матче с «Лионом» из-за перебора жёлтых карточек
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Карточка для россиянина стала шестой в текущем сезоне и третьей в менее чем десяти матчах. Таким образом, хавбек пропустит встречу 16-го тура с «Лионом», которая пройдёт 15 декабря.
Матч между «Монако» и «Монпелье» завершился со счётом 2:0.
После 14 туров «Монако» набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице, у «Монпелье» 13 очков и 13-е место.
Ранее Головин прокомментировал поражение от «Пари Сен-Жермен» в матче 13-го тура французской Лиги 1.