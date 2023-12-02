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Головин назвал индивидуальные ошибки причиной поражения «Монако» от ПСЖ

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал поражение от «Пари Сен-Жермен» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
Головин назвал индивидуальные ошибки причиной поражения «Монако» от ПСЖ
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Монако» играл с одной из лучших команд в мире. Мы допустили слишком много индивидуальных ошибок, которые привели к пропущенным мячам», — приводит слова Головина сайт «Монако».

По словам полузащитника, команда изучила прошедшую встречу, чтобы извлечь уроки.

«Этот матч остался в прошлом. Сейчас мы всецело сосредоточены на следующей игре», — сказал он.

Встреча проходила в Париже и завершилась со счётом 5:2.

Следующая игра монегасков состоится в воскресенье в рамках 14-го тура Лиги 1 с «Монпелье». Начало — 17:00 мск.

После 13 туров «Монако» набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ПСЖ на шесть баллов.

Ранее Головин объяснил, как три раза подряд стал лучшим игроком месяца в «Монако».

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