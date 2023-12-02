Головин назвал индивидуальные ошибки причиной поражения «Монако» от ПСЖ
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«Монако» играл с одной из лучших команд в мире. Мы допустили слишком много индивидуальных ошибок, которые привели к пропущенным мячам», — приводит слова Головина сайт «Монако».
По словам полузащитника, команда изучила прошедшую встречу, чтобы извлечь уроки.
«Этот матч остался в прошлом. Сейчас мы всецело сосредоточены на следующей игре», — сказал он.
Встреча проходила в Париже и завершилась со счётом 5:2.
Следующая игра монегасков состоится в воскресенье в рамках 14-го тура Лиги 1 с «Монпелье». Начало — 17:00 мск.
После 13 туров «Монако» набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ПСЖ на шесть баллов.
Ранее Головин объяснил, как три раза подряд стал лучшим игроком месяца в «Монако».