Головин объяснил, как три раза подряд стал лучшим игроком месяца в «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о том, почему третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в монегасском клубе.

«Это легко объяснить. В этом сезоне у нас всё получается. Это одна из причин моих показателей. Когда команда играет хорошо, я оказываюсь в наилучших условиях для того, чтобы показывать уверенную игру», — приводит слова Головина сайт «Монако».

Полузащитник отметил, что находится в отличной физической форме.

«Я много работаю на тренировках. Чувствую, что должен выкладываться больше, чем раньше, чтобы помогать юным партнёрам по команде и вселять в них уверенность в своих силах», — сказал он.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил пять мячей и отдал две результативные передачи в 12 матчах за монегасков во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Головин в третий раз в сезоне признан игроком месяца в «Монако».