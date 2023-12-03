Канчельскис: можно поздравлять «Зенит» с чемпионством уже сейчас

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В начале сезона я говорил, что «Зенит» — чемпион, а остальные так. Можете поздравлять его уже сейчас. Даже хорошая работа на трансферном рынке зимой никого не спасёт», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, в 16 матчах набрав 33 очко. На один балл отстаёт идущий вторым «Краснодар». «Крылья Советов» — на третьей позиции (29).

Напомним, что санкт-петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом России.

Ранее Канчельскис высказался о невключении сборной России в число участников жеребьёвки Лиги наций.