Канчельскис: можно поздравлять «Зенит» с чемпионством уже сейчас
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- © Maksim Konstantinov
«В начале сезона я говорил, что «Зенит» — чемпион, а остальные так. Можете поздравлять его уже сейчас. Даже хорошая работа на трансферном рынке зимой никого не спасёт», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, в 16 матчах набрав 33 очко. На один балл отстаёт идущий вторым «Краснодар». «Крылья Советов» — на третьей позиции (29).
Напомним, что санкт-петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом России.
Ранее Канчельскис высказался о невключении сборной России в число участников жеребьёвки Лиги наций.