Канчельскис — о бане России: если бы я работал в РФС, мы пошли бы другим путём

Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о невключении сборной России в число участников жеребьёвки Лиги наций.

«Ожидаемое решение. Думаю, ещё лет десять, к сожалению, мы будем с этим бороться. Мы заложники ситуации. Если бы я работал в нашей федерации футбола, мы бы пошли другими путями, общались бы. Я смотрю, что там никаких действий не принимают», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат.com».

2 декабря стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные до участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Российская команда не принимала участия в прошлом розыгрыше Лиги наций.

Ранее сообщалось, что футбольные сборные Белоруссии и Украины будут проводить домашние матчи Лиги наций сезона‑2024/25 на нейтральных полях.