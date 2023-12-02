Белоруссия и Украина проведут домашние матчи Лиги наций на нейтральных полях

Футбольные сборные Белоруссии и Украины будут проводить домашние матчи Лиги наций сезона‑2024/25 на нейтральных полях.

Белорусы выступают в лиге C, украинцы — в лиге B. Сборной России в числе участников жеребьёвки этого розыгрыша Лиги наций нет.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные до участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Российская команда не принимала участия в прошлом розыгрыше Лиги наций.

Ранее генеральный секретарь Максим Митрофанов высказал мнение о позиции УЕФА касательно России и Израиля.