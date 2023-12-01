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Митрофанов призвал УЕФА одинаково относиться к Израилю и России

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Генеральный секретарь Максим Митрофанов высказал мнение о позиции УЕФА касательно России и Израиля.
Митрофанов призвал УЕФА одинаково относиться к Израилю и России
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Отношение должно быть одинаковым. Базовый принцип, который декларируют УЕФА и ФИФА: футбол вне политики. Он в настоящий момент до конца не соблюдается», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

19 октября исполком УЕФА принял решение о невозможности проведения турниров под эгидой организации на территории Израиля из-за палестино-израильского конфликта.

Ранее фанаты «Галатасарая» на матче с МЮ вывесили баннеры в поддержку Палестины.

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