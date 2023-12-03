Игнатьев заявил, что в РПЛ нет аутсайдеров

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвёл итоги первой половины сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В чемпионате не было заведомо аутсайдеров. Это приятный момент. Мы, например, не знаем, как сыграет «Балтика» в том или ином матче. Мы всё время ждём каких-то сюрпризов», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, в 16 матчах набрав 33 очка. На один балл отстаёт идущий вторым «Краснодар». «Крылья Советов» — на третьей позиции (29).

Напомним, что санкт-петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом России.

Ранее Игнатьев призвал не ставить крест на участии «Краснодара» в чемпионской гонке.