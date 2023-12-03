RT в Telegram
Подпишись

Игнатьев заявил, что в РПЛ нет аутсайдеров

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвёл итоги первой половины сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В чемпионате не было заведомо аутсайдеров. Это приятный момент. Мы, например, не знаем, как сыграет «Балтика» в том или ином матче. Мы всё время ждём каких-то сюрпризов», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, в 16 матчах набрав 33 очка. На один балл отстаёт идущий вторым «Краснодар». «Крылья Советов» — на третьей позиции (29).

Напомним, что санкт-петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом России.

Ранее Игнатьев призвал не ставить крест на участии «Краснодара» в чемпионской гонке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить