Калешин заявил о важности создания работающего профсоюза футбольных тренеров

Бывший наставник «Акрона» Евгений Калешин уверен, что необходимо создать новый сильный профсоюз футбольных тренеров в России.

«Тренерам нужен работающий профсоюз? Однозначно. Это субъект футбола, который был бы легитимным. Который мог бы подписывать коллективные соглашения, договариваться с РФС. Тогда будет более справедливое распределение», — цитирует Калешина «Матч ТВ».

Бывший защитник «Краснодара» подчеркнул, что тренер, который ничего не выиграл в своей карьере, никогда не будет назначен, например, в «Барселону».

В данный момент защитой интересов российских тренеров занимается региональная общественная организация «Объединение отечественных тренеров по футболу». Она была создана в 2006 году по инициативе Российского футбольного союза (РФС).

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что целью иностранных тренеров в российском футболе является развал клубов.