«Тампа» разгромно уступила «Далласу», Василевский пропустил восемь шайб

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях потерпела разгромное поражение от «Даллас Старз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 8:1 в пользу команды из Техаса.

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Сегин (2-я минута), Джейсон Робертсон (7-я, 35-я), Джейми Бенн (8-я), Мэйсон Марчмент (24-я), Джо Павелски (33-я), Томас Харли (54-я), Сэм Стил (55-я).

У проигравших отличился Виктор Хедман (13-я). Ему ассистировал Никита Кучеров. В створ ворот Андрея Василевского было нанесено 34 броска.

«Тампа» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» (31) располагается на третьей позиции на Западе.

Ранее Василевский заявил, что ощущает последствия травмы.