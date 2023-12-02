Милонов: исключение России из Лиги наций — это знак слабости

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал невключение сборной России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

«На небывалые высоты поднимемся вряд ли, но что есть, то есть. Они думают, что мы сдадимся и поднимем лапы кверху? Таких новостей стоило ожидать. Людоеды есть людоеды. Удивляться нечему. Но это знак слабости», — цитирует Милонова «РБ Спорт».

2 декабря стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/25.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Российская команда не принимала участия в прошлом розыгрыше Лиги наций.

Ранее бывший футболист Андрей Канчельскис отреагировал на невключение сборной России в число участников жеребьёвки Лиги наций.