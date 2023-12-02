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Леонова — об уходах лидеров в фигурном катании: ребята всё правильно делают

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Российский тренер Алёна Леонова ответила на вопрос об уходе из спорта лидеров российского фигурного катания.
Леонова — об уходах лидеров в фигурном катании: ребята всё правильно делают
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Decelis

«Давайте не будем забывать, сколько им лет. Мы не знаем, как у них со здоровьем. А зачем убиваться? Ребята всё правильно делают, я считаю. Они будут получать удовольствие, катаясь в шоу, дарить это удовольствие зрителям», — цитирует Леонову «Чемпионат». 

22 октября Елизавета Туктамышева объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». 26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

10 июля стало известно, что Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру. Он заявил, что к такому решению пришёл из-за ментальных проблем.

Ранее сообщалось, что министр спорта РФ Олег Матыцин примет участие в церемонии открытия фестиваля Всемирного дня катания на коньках, которая пройдёт на ВДНХ.

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