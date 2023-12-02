Леонова — об уходах лидеров в фигурном катании: ребята всё правильно делают
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«Давайте не будем забывать, сколько им лет. Мы не знаем, как у них со здоровьем. А зачем убиваться? Ребята всё правильно делают, я считаю. Они будут получать удовольствие, катаясь в шоу, дарить это удовольствие зрителям», — цитирует Леонову «Чемпионат».
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