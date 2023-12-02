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Матыцин примет участие в открытии фестиваля Всемирного дня катания на коньках

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Министр спорта РФ Олег Матыцин примет участие в церемонии открытия фестиваля Всемирного дня катания на коньках, которая пройдёт на ВДНХ.
Матыцин примет участие в открытии фестиваля Всемирного дня катания на коньках
  • РИА Новости

Праздник откроется в воскресенье, 3 декабря, в 12:00 на площади Промышленности.

В программе фестиваля: конкурсы, мастер-классы от профессиональных спортсменов, автограф-сессии почётных гостей, а также лотереи, массовые забеги и музыкальные номера.

В мероприятии примут участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв, руководители федераций по зимним видам спорта, олимпийские чемпионы и известные спортсмены.

Праздник был утверждён Международным союзом конькобежцев (ISU) в июне 2022 года.

Ранее Матыцин назвал важной задачей сохранение ценностей и традиций российского хоккея.

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