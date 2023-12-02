МОК примет окончательное решение по участию России в Олимпиаде-2024 в марте

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос, на какой стадии находится решение организации относительно участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

«В зависимости от того, что будет услышано на Олимпийском саммите в декабре, исполнительный комитет МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на своем заседании в марте», — цитирует Баха Inside the Games.

Вопрос будет включён в повестку Олимпийского саммита 5 декабря в Лозанне (Швейцария).

Он также отметил, что комитет изучит геополитическую ситуацию и её влияние на спорт и примет во внимание недавнее решение ООН по этому делу.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

При этом МОК пока ещё не прислал официальное приглашение сборной России на Игры-2024.

Ранее генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов деньги на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».