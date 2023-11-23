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Международные федерации требуют с россиян денег на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо»

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Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов деньги на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».
Международные федерации требуют с россиян денег на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо»
  • РИА Новости

«Они проверяют через СМИ любые публичные связи с ЦСКА, «Динамо», участие в церемониях награждения, в турнирах и так далее. Но самое интересное, что проверка для спортсмена — это платно. Например, в гимнастике она стоит 3 тыс. франков, для персонала — 1,5 тыс. франков. Международная федерация скалолазания просит за то же самое 5 тыс. франков. Стрельба из лука — €750», — приводит слова Сенглеева «Матч ТВ».

По его мнению, международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода.

«Это явные дискриминационные вещи», — подытожил он.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что некоторые правительства претендуют на право решать вопрос участия спортсменов в турнирах.

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