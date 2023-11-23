Международные федерации требуют с россиян денег на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо»
- РИА Новости
«Они проверяют через СМИ любые публичные связи с ЦСКА, «Динамо», участие в церемониях награждения, в турнирах и так далее. Но самое интересное, что проверка для спортсмена — это платно. Например, в гимнастике она стоит 3 тыс. франков, для персонала — 1,5 тыс. франков. Международная федерация скалолазания просит за то же самое 5 тыс. франков. Стрельба из лука — €750», — приводит слова Сенглеева «Матч ТВ».
По его мнению, международные федерации рассматривают все санкции против России как получение дополнительного дохода.
«Это явные дискриминационные вещи», — подытожил он.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.
Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что некоторые правительства претендуют на право решать вопрос участия спортсменов в турнирах.