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Тихонов призвал лишать гражданства россиян, перешедших в другие сборные

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал россиян, перешедших в другие сборные.
Тихонов призвал лишать гражданства россиян, перешедших в другие сборные
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я это осуждаю. Моё предложение — тех спортсменов, которые решили выступать за другие страны, надо лишить нашего гражданства. Раз и навсегда. И запретить въезд в Россию, всё — они уже не наши граждане. И не надо этого стесняться, сколько же над нами можно издеваться», — цитирует Тихонова РИА Новости. 

29 ноября без одобрения Олимпийского комитета России и стандартного трёхлетнего карантина Международный олимпийский комитет разрешил трём российским атлетам сменить спортивное гражданство.

Валерия Любимова (велоспорт) теперь будет выступать за сборную Франции, Михаил Яковлев (велоспорт) — за Израиль, Георгий Тибилов (борьба греко-римского стиля) — защищать флаг Сербии.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин оценил решение МОК одобрить переход троих россиян в другие сборные.

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