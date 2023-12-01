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Карелин: плохо отношусь к смене спортивного гражданства

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Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) одобрить переход троих россиян в другие сборные.
Карелин: плохо отношусь к смене спортивного гражданства
  • РИА Новости

«Я вообще плохо отношусь и к параллельному зачёту, и к смене спортивного гражданства. Это допустимо только когда кто‑то уже уехал на долгий период из страны. А так — двойные стандарты. Сначала дисквалифицируют наш олимпийский комитет, а потом делают вид, что хотят о чём‑то договориться», — цитирует Карелина «Матч ТВ». 

МОК 12 октября приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

29 ноября без одобрения ОКР и стандартного трёхлетнего карантина МОК разрешил трём российским атлетам сменить спортивное гражданство.

Валерия Любимова (велоспорт) теперь будет выступать за сборную Франции, Михаил Яковлев (велоспорт) — за Израиль, Георгий Тибилов (борьба греко-римского стиля) — защищать флаг Сербии.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не удивлён продолжению откровенной русофобской политики со стороны МОК.

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