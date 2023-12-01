RT в Telegram
Подпишись

Работники-нелегалы устроили протест на строящемся к Олимпиаде стадионе в Париже

Короткая ссылка
Несколько десятков работников без документов устроили акцию протеста на строящемся к Олимпийским играм 2024 года стадионе Paris Arena II.
Работники-нелегалы устроили протест на строящемся к Олимпиаде стадионе в Париже
  • AP
  • © Adrienne Surprenant

На видео в Twitter несколько десятков человек вышли на протест около стадиона и развернули перед зданием плакат с призывом блокировать проведение Олимпиады.

Работники требуют легализации в стране и возмущаются условиями труда. Аналогичная акция проходила 17 октября, в ней приняли участие около сотни человек.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

При этом МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024.

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что национальная сборная будет планомерно готовиться к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить