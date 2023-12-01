Работники-нелегалы устроили протест на строящемся к Олимпиаде стадионе в Париже

Несколько десятков работников без документов устроили акцию протеста на строящемся к Олимпийским играм 2024 года стадионе Paris Arena II.

На видео в Twitter несколько десятков человек вышли на протест около стадиона и развернули перед зданием плакат с призывом блокировать проведение Олимпиады.

Работники требуют легализации в стране и возмущаются условиями труда. Аналогичная акция проходила 17 октября, в ней приняли участие около сотни человек.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

При этом МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024.

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что национальная сборная будет планомерно готовиться к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.