Тарпищев: сборная России по теннису отобралась на Игры-2024 в полном составе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что национальная сборная будет планомерно готовиться к участию в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«По результатам мы уже попали в полном составе. Но решение будет за международными федерациями. Так что раньше января не должно быть», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, российским теннисистам «надо тренироваться и биться за себя».

«Если бы было во всех видах спорта, как в теннисе, думаю, что резервы были бы хорошие. Правительство уделяет много внимания спорту», — добавил Тарпищев.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

При этом МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024.

Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа в столице Франции.

Ранее Тарпищев назвал рекомендацией письмо МОК, предостерегающее от участия в Играх дружбы.