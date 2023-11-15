Тарпищев назвал рекомендацией письмо МОК, предостерегающее от участия в Играх дружбы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение касательно заявления Международного олимпийского комитета (МОК) по рекомендациям национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«Это рекомендации, окончательное решение принимают федерации. В качестве примера хочу привести теннис, где россияне играют на международных стартах», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина связала рекомендации МОК по Играм дружбы в России с испугом.