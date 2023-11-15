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Тарпищев назвал рекомендацией письмо МОК, предостерегающее от участия в Играх дружбы

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение касательно заявления Международного олимпийского комитета (МОК) по рекомендациям национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.
Тарпищев назвал рекомендацией письмо МОК, предостерегающее от участия в Играх дружбы
  • РИА Новости

«Это рекомендации, окончательное решение принимают федерации. В качестве примера хочу привести теннис, где россияне играют на международных стартах», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения. 

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина связала рекомендации МОК по Играм дружбы в России с испугом.

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