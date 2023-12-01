Салихова: Промес — это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Промес — один из лучших легионеров в истории «Спартака» и всего российского чемпионата. Квинси — это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.
В текущем сезоне футболист провёл за красно-белых 19 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» автоматически продлит контракт с Промесом до 2025 года.