Салихова: Промес — это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о нападающем команды Квинси Промесе.

«Промес — один из лучших легионеров в истории «Спартака» и всего российского чемпионата. Квинси — это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В текущем сезоне футболист провёл за красно-белых 19 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» автоматически продлит контракт с Промесом до 2025 года.