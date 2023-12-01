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Metaratings: «Спартак» автоматически продлит контракт с Промесом до 2025 года

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес продлит контракт с клубом до 2025 года.
Metaratings: «Спартак» автоматически продлит контракт с Промесом до 2025 года
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает Metaratings.ru, зарплата Промеса в «Спартаке» не изменится после продления контракта.

По информации источника, контракт нападающего с клубом автоматически продлится до лета 2025 года, так как Промес выполнил условия по проведению не менее 60% официальных матчей за «Спартак» в текущем сезоне.

В текущем сезоне футболист провёл за красно-белых 19 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует расстаться с Классеном на фоне возвращения Тавареша.

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