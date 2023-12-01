RT в Telegram
Подпишись

Metaratings: «Спартак» планирует расстаться с Классеном на фоне возвращения Тавареша

Короткая ссылка
Немецкий защитник «Спартака» Леон Классен может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Metaratings: «Спартак» планирует расстаться с Классеном на фоне возвращения Тавареша
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает Metaratings, столичный клуб изучает варианты с продажей и арендой игрока на фоне скорого возвращения в строй ранее травмированного Томаша Тавареша. 

По информации источника, в случае аренды некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак».

Тавареш порвал крестообразную связку колена во время подготовки сборной к чемпионату Европы U-21. 6 октября футболист вернулся в расположение команды.

В сезоне-2023/24 футболист не провёл ни одного матча за красно-белых.

Ранее Личка назвал «Спартак» самым популярным клубом в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить