Metaratings: «Спартак» планирует расстаться с Классеном на фоне возвращения Тавареша
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Как сообщает Metaratings, столичный клуб изучает варианты с продажей и арендой игрока на фоне скорого возвращения в строй ранее травмированного Томаша Тавареша.
По информации источника, в случае аренды некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак».
Тавареш порвал крестообразную связку колена во время подготовки сборной к чемпионату Европы U-21. 6 октября футболист вернулся в расположение команды.
В сезоне-2023/24 футболист не провёл ни одного матча за красно-белых.
Ранее Личка назвал «Спартак» самым популярным клубом в России.