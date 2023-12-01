Metaratings: «Спартак» планирует расстаться с Классеном на фоне возвращения Тавареша

Немецкий защитник «Спартака» Леон Классен может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings, столичный клуб изучает варианты с продажей и арендой игрока на фоне скорого возвращения в строй ранее травмированного Томаша Тавареша.

По информации источника, в случае аренды некоторую часть зарплаты Классена будет платить «Спартак».

Тавареш порвал крестообразную связку колена во время подготовки сборной к чемпионату Европы U-21. 6 октября футболист вернулся в расположение команды.

В сезоне-2023/24 футболист не провёл ни одного матча за красно-белых.

Ранее Личка назвал «Спартак» самым популярным клубом в России.