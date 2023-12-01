Личка назвал «Спартак» самым популярным клубом в России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, что «Спартак» является самым популярным клубом в России.

«Самый популярный клуб России? «Динамо» (смеётся). Но, если честно, я знаю, что у «Спартака» больше всех болельщиков в России. Поэтому правильно говорить «Спартак», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Он также выразил благодарность ФК «Оренбург» за то, что благодаря ему вошёл в российский футбол и сейчас тренирует бело-голубых.

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезон‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

«Динамо» с 28 очками занимает третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Зенит» с 33 очками возглавляет таблицу.

Ранее Личка заявил, что у Аршавина не получится украсть Тюкавина в «Зенит».