Личка заявил, что у Аршавина не получится украсть Тюкавина в «Зенит»
- РИА Новости
«Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Почему? Потому что Костя — мой (смеётся)», — приводит слова Лички Sport24.
В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн.
Ранее Личка оценил шансы команды выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2023/24.