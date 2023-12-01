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Личка заявил, что у Аршавина не получится украсть Тюкавина в «Зенит»

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, что у заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрея Аршавина не получится переманить нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
Личка заявил, что у Аршавина не получится украсть Тюкавина в «Зенит»
  • РИА Новости

«Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Почему? Потому что Костя — мой (смеётся)», — приводит слова Лички Sport24.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €8 млн. 

Ранее Личка оценил шансы команды выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2023/24.

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