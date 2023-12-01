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Личка: «Динамо» способно биться, но «Зенит» сейчас на другом уровне

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил шансы команды выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2023/24.
Личка: «Динамо» способно биться, но «Зенит» сейчас на другом уровне
  • РИА Новости

«Мне хочется выиграть трофей вместе с командой. «Динамо» способно биться, но «Зенит» сейчас на другом уровне. Они как будто играют в своём чемпионате. Но мы можем соревноваться с ЦСКА и со «Спартаком», которые выигрывали трофеи в последние годы», — приводит слова Лички «Чемпионат».

После 16 туров РПЛ «Динамо» набрало 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на пять баллов. Второе место с 32 очками занимает «Краснодар». Московский «Спартак» располагается на четвёртой строчке (27 очков), самарские «Крылья Советов» — на пятой (26), столичный ЦСКА — на шестой (25).

Ранее сообщалось, что «Динамо» в меньшинстве обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

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