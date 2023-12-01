Буре заявил, что Кубок мира без сборной России будет «не совсем настоящим»

Бывший хоккеист «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре высказался касательно возможного пропуска сборной России Кубка мира.

«Насколько я знаю, на 100% ничего не утвердили. Пока не было объявления, что турнир состоится. Пока это всё в планах. В мире и в хоккее всё ещё может поменяться. Но Россия является ведущей хоккейной державой. Если команда такого уровня не будет участвовать, то этот турнир — не совсем настоящий», — цитирует Буре РИА Новости.

30 ноября стало известно, что Финляндия пропустит Кубок мира по хоккею в случае допуска России.

Вместе с тем глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш 21 ноября подтвердил, что сборная России с большой долей вероятности не выступит на Кубке мира в 2025 году.

По информации СМИ, на турнире сыграют игроки из четырёх или шести государств. Вероятнее всего, это будут представители Канады, США, Швеции и Финляндии. Соревнования продлятся неделю.

Ранее Назаров сравнил сборную Финляндии с женщиной низкой социальной ответственности.