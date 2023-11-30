Назаров сравнил сборную Финляндии с женщиной низкой социальной ответственности

Первый российский тафгай в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Андрей Назаров считает, что не стоит обращать внимание на решение Финской хоккейной ассоциации (FIHA) отказаться от участия в Кубке мира из-за России.

«Отказываются от топ-матчей на Кубке мира. Знаете, как говорят: если некрасивая финская женщина низкой социальной ответственности не хочет к нам ехать, то мы и не против», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что сборная Суоми «давно ничего из себя не представляет».

«Финны закрывают границы, не хотят играть с русскими в хоккей», — добавил Назаров.

30 ноября стало известно, что Финляндия пропустит Кубок мира по хоккею в случае допуска России.

Вместе с тем глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш 21 ноября подтвердил, что сборная России с большой долей вероятности не выступит на Кубке мира в 2025 году.

По информации СМИ, на турнире сыграют игроки из четырёх или шести государств. Вероятнее всего, это будут представители Канады, США, Швеции и Финляндии. Соревнования продлятся неделю.

Ранее бывший тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что FIHA вынуждена принимать политизированные решения.