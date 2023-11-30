Быков — об отказе Финляндии ехать на КМ: цепная реакция от политического давления

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что Финская хоккейная ассоциация (FIHA) вынуждена принимать политизированные решения.

«Это цепная реакция от политического давления», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

30 ноября стало известно, что Финляндия пропустит Кубок мира по хоккею в случае допуска России.

Вместе с тем глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш 21 ноября подтвердил, что сборная России с большой долей вероятности не выступит на Кубке мира в 2025 году.

По информации СМИ, на турнире сыграют игроки из четырёх или шести государств. Вероятнее всего, это будут представители Канады, США, Швеции и Финляндии. Соревнования продлятся неделю.

Ранее Вячеслав Фетисов высказал мнение касательно возможного пропуска сборной России Кубка мира в 2025 году.