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Защитник «Пари НН» Тихий: бывают ситуации, когда решения Юрана не поддаются логике

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Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о главном тренере команды Сергее Юране.
Защитник «Пари НН» Тихий: бывают ситуации, когда решения Юрана не поддаются логике
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Бывают ситуации, когда решения Юрана не поддаются логике, но в итоге работают. В недельном цикле перед матчем наигрывается определённый состав. Но Сергей Николаевич иногда его меняет прямо в день игры, потому что с утра ему в голову пришла какая-то мысль. Первое время мы были в шоке — такое редко встретишь», — приводит слова Тихого Sport24.

Специалист возглавил команду в апреле — после увольнения Артёма Горлова.

В текущем сезоне «Пари НН» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Гоцук признался, что ему нравится ментальность Юрана.

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