Защитник «Пари НН» Гоцук признался, что ему нравится ментальность Юрана

Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук считает, что главный тренер нижегородской команды Сергей Юран является сильным мотиватором, который способен настроить своих подопечных на победу в любом матче.

«Такие слова записываются в подкорку. Это правильная ментальность, ты не должен смотреть, кто играет против тебя. Ты должен изучать соперника, но настрой должен быть один — победа», — цитирует Гоцука «Матч ТВ».

31-летний футболист признался, что читал интервью Юрана ещё задолго до того, как бывший форвард московского «Спартака» стал тренером «Пари НН».

«Юран давно в футболе. Это большой футболист, повидал в разы больше многих из нас», — добавил Гоцук.

Помимо «Пари НН», 54-летний специалист работал главным тренером в подмосковных «Химках», «СКА-Хабаровск», ярославском «Шиннике». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, с киевским «Динамо» завоевал золотые медали чемпионата СССР, в составе «Бенфики» стал чемпионом Португалии.

Ранее Юран высказался о словах главного тренера сборной Армении Александра Петракова о нападающем Эдгаре Севикяне.