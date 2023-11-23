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Защитник «Пари НН» Гоцук признался, что ему нравится ментальность Юрана

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Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук считает, что главный тренер нижегородской команды Сергей Юран является сильным мотиватором, который способен настроить своих подопечных на победу в любом матче.
Защитник «Пари НН» Гоцук признался, что ему нравится ментальность Юрана
  • РИА Новости

«Такие слова записываются в подкорку. Это правильная ментальность, ты не должен смотреть, кто играет против тебя. Ты должен изучать соперника, но настрой должен быть один — победа», — цитирует Гоцука «Матч ТВ».

31-летний футболист признался, что читал интервью Юрана ещё задолго до того, как бывший форвард московского «Спартака» стал тренером «Пари НН».

«Юран давно в футболе. Это большой футболист, повидал в разы больше многих из нас», — добавил Гоцук.

Помимо «Пари НН», 54-летний специалист работал главным тренером в подмосковных «Химках», «СКА-Хабаровск», ярославском «Шиннике». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, с киевским «Динамо» завоевал золотые медали чемпионата СССР, в составе «Бенфики» стал чемпионом Португалии.

Ранее Юран высказался о словах главного тренера сборной Армении Александра Петракова о нападающем Эдгаре Севикяне.

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