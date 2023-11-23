Защитник «Пари НН» Гоцук признался, что ему нравится ментальность Юрана
- РИА Новости
«Такие слова записываются в подкорку. Это правильная ментальность, ты не должен смотреть, кто играет против тебя. Ты должен изучать соперника, но настрой должен быть один — победа», — цитирует Гоцука «Матч ТВ».
31-летний футболист признался, что читал интервью Юрана ещё задолго до того, как бывший форвард московского «Спартака» стал тренером «Пари НН».
«Юран давно в футболе. Это большой футболист, повидал в разы больше многих из нас», — добавил Гоцук.
Помимо «Пари НН», 54-летний специалист работал главным тренером в подмосковных «Химках», «СКА-Хабаровск», ярославском «Шиннике». В составе «Спартака» он стал чемпионом России, с киевским «Динамо» завоевал золотые медали чемпионата СССР, в составе «Бенфики» стал чемпионом Португалии.
Ранее Юран высказался о словах главного тренера сборной Армении Александра Петракова о нападающем Эдгаре Севикяне.