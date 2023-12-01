В Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза приняла решение проголосовать против возвращения российских спортсменов на международные соревнования с 1 января 2024 года.

Об этом сообщает European Gymnastics в социальных сетях.

Таким образом, организация не последовала решению Международной федерации гимнастики (FIG).

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

Ранее Родионенко назвала неправомерными требования FIG платить за проверку спортсменов.