В Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян
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Об этом сообщает European Gymnastics в социальных сетях.
Таким образом, организация не последовала решению Международной федерации гимнастики (FIG).
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.
В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям.
Ранее Родионенко назвала неправомерными требования FIG платить за проверку спортсменов.