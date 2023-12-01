RT в Telegram
Подпишись

В Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян

Короткая ссылка
Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза приняла решение проголосовать против возвращения российских спортсменов на международные соревнования с 1 января 2024 года.
В Европейском гимнастическом союзе проголосовали против возвращения россиян
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

Об этом сообщает European Gymnastics в социальных сетях.

Таким образом, организация не последовала решению Международной федерации гимнастики (FIG).

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям. 

Ранее Родионенко назвала неправомерными требования FIG платить за проверку спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить