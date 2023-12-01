Екимов — о решении МОК по велогонщикам: пусть выступают, это уже не наше дело

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов дал понять, что не намерен подвергать критике Михаила Яковлева и Валерию Любимову за решение сменить спортивное гражданство.

«Я никогда не критикую такого рода решения, пусть выступают — они к этому стремились, сделали выбор. Посмотрим, что будет дальше. Встречу — поздороваюсь, но спортивные результаты и их будущее — это уже не дело нашей федерации», — сказал Екимов «Матч ТВ».

По его словам, по нынешним правилам согласование перехода от ФВСР не требовалось.

«Мы просто принимаем эту информацию к сведению и идём дальше», — добавил Якимов.

МОК 29 ноября без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР) и стандартного трёхлетнего карантина разрешил трём российским атлетам сменить спортивное гражданство.

Валерия Любимова (велоспорт) теперь будет выступать за сборную Франции, Михаил Яковлев (велоспорт) — за Израиль, Георгий Тибилов (борьба греко-римского стиля) — защищать флаг Сербии.

Ранее Станислав Поздняков назвал произволом решение МОК утвердить смену гражданства трёх россиян.