Свищёв назвал беззаконием решение МОК утвердить смену гражданства трёх россиян

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить смену гражданства трёх российских спортсменов.

«Многолетний традиционный опыт по смене спортивного гражданства всегда требовал одобрения со стороны национальных федераций и олимпийских комитетов, это обязательная процедура. И решение МОК нарушить это правило — это полнейший беспредел и беззаконие. МОК открывает ящик Пандоры. Они сделали страшную вещь — нарушили свои же законы», — приводит слов Свищёва «Матч ТВ».

Напомним, что смена гражданства прошла без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР) и без стандартного трёхлетнего карантина. Валерия Любимова (велоспорт) теперь будет выступать за сборную Франции, Михаил Яковлев (велоспорт) — за Израиль, Георгий Тибилов (борьба греко-римского стиля) — защищать флаг Сербии.

Ранее Поздняков назвал произволом решение МОК утвердить смену гражданства трёх россиян.