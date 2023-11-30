В «Локомотиве» отреагировали на дисквалификации Галактионова и Баринова
Нагорных заявил, что «Локомотиву» нужно выполнять решение КДК РФС
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«Обсуждать всё можно до того момента, пока не вынесено решение. После решения его нужно выполнять», — приводит слова Нагорных РИА Новости.
Напомним, что на флеш-интервью после игры 16-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов» Галактионов раскритиковал судейство нецензурными словами, а Баринов назвал судей «позором всего футбола».
Встреча проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счётом 3:3.
Самарская команда к 94-й минуте проигрывала в два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.
Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дисквалифицирован на четыре игры за оскорбительный жест в адрес судьи.