В «Локомотиве» отреагировали на дисквалификации Галактионова и Баринова

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова на два матча, а также полузащитника и капитана красно-зелёных Дмитрия Баринова на одну игру.

«Обсуждать всё можно до того момента, пока не вынесено решение. После решения его нужно выполнять», — приводит слова Нагорных РИА Новости.

Напомним, что на флеш-интервью после игры 16-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов» Галактионов раскритиковал судейство нецензурными словами, а Баринов назвал судей «позором всего футбола».

Встреча проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счётом 3:3.

Самарская команда к 94-й минуте проигрывала в два мяча, но в компенсированное время отыгралась. Один из голов с пенальти забил нападающий Бенхамин Гарре.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дисквалифицирован на четыре игры за оскорбительный жест в адрес судьи.