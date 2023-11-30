Степанова: профессиональный спортсмен должен работать там, где лучше платят

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о мотивации в спорте.

«Зачем лицемерить и обманывать самих себя? Не только и не столько грация Алины Загитовой или красота прыжков Саши Трусовой приведёт миллион новых девочек в фигурное катание. Скорее, фото их новых автомобилей в соцсетях впечатлит миллион мам и пап этих девочек», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».

По мнению лыжницы, демонстрация материального достатка для многих является стимулом в спорте.

«Спортсмен должен быть благодарен секции, клубу, району, области, что его вырастили. Никогда о них не забывать. Но работать профессионал должен там, где лучше платят. Поэтому он и называется «профессиональным спортсменом», — заявила она.

22-летняя россиянка — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете.

Ранее Степанова заявила, что верит в своё участие на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.