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Отец Кварацхелии: уверен, Хвича до сих пор мечтает поиграть за «Реал»

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Бадри, отец нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, рассказал о желании своего сына сыграть за мадридский «Реал».
Отец Кварацхелии: уверен, Хвича до сих пор мечтает поиграть за «Реал»
  • РИА Новости

«Он всегда мечтал и до сих пор мечтает об игре за «Реал». Я уверен в этом. Для него эта игра была особенной. В нашей семье все болеют за «Реал», кроме меня», — цитирует отца Geo Team в соцсетях.

Накануне «Реал» обыграл «Наполи» в матче группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Игра пятого тура группы С на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 4:2 в пользу коллектива из Испании.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем назвал свой гол в ворота «Наполи» заслугой Давида Алабы.

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