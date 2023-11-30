Отец Кварацхелии: уверен, Хвича до сих пор мечтает поиграть за «Реал»
- РИА Новости
«Он всегда мечтал и до сих пор мечтает об игре за «Реал». Я уверен в этом. Для него эта игра была особенной. В нашей семье все болеют за «Реал», кроме меня», — цитирует отца Geo Team в соцсетях.
Накануне «Реал» обыграл «Наполи» в матче группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Игра пятого тура группы С на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 4:2 в пользу коллектива из Испании.
Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем назвал свой гол в ворота «Наполи» заслугой Давида Алабы.