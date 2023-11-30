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Беллингем назвал свой гол в ворота «Наполи» заслугой Алабы

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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал свой гол в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Наполи».
Беллингем назвал свой гол в ворота «Наполи» заслугой Алабы
  • AP

«Как увидел, что мяч у Алабы, и как только он сумел найти меня таким мастерским пасом, мне оставалось только забить гол. Считаю, этот гол — целиком заслуга меткости Дэвида», — сказал игрок после матча.

Игра пятого тура группы С на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 4:2 в пользу коллектива из Испании. Футболист отметился голом и результативной передачей.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Беллингем — это подарок для футбола в целом, а не только для «Реала».

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