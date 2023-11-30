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Анчелотти: Беллингем — это подарок для футбола в целом, а не только для «Реала»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру полузащитника команды Джуда Беллингема в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Наполи».

«Изо дня в день он удивляет нас. В каждом матче. Беллингем — это подарок для футбола в целом, а не только для данного клуба», — сказал тренер на пресс-конференции.

Игра пятого тура группы С на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 4:2 в пользу коллектива из Испании. Футболист отметился голом и результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Беллингем установил несколько рекордов в матче «Реал» — «Наполи».

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