Винер ещё не решила по поводу подачи апелляции в CAS на трибунал Фонда гимнастической этики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) отреагировала на то, что Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики оставил в силе её двухлетнее отстранение.

«Буду ли подавать апелляцию в CAS? Ещё не решила», — цитирует тренера ТАСС.

6 марта Международная федерация гимнастики отстранила Винер на два года. Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания тренера после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Винер заявила, что МОК будет бесконечно искать аргументы в пользу отстранения россиян.