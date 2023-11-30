Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту
- РИА Новости
«Предложения от «Зенита» ещё не было. Точнее, оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать», — цитирует Кругового СЭ.
В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Его соглашение с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее Сергей Семак высказался о слухах по поводу трансферов «Зенита» в летнее трансферное окно.