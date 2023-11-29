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Семак — о 20 новых игроках в «Зените»: слухи комментировать не нужно

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Динамо» высказался о слухах по поводу трансферов петербургского клуба в летнее трансферное окно.

«Что касается трансферных новостей, наверное, есть человек 20, которые должны пополнить «Зенит». Слухов очень много, комментировать их не нужно, потому что нужно тогда каждый слух комментировать. Лучше этот вопрос оставить на потом. Будет возможность усилиться — мы усилимся», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Он выразил надежду, что «Зениту» удастся получить только необходимых игроков.

«Которые нам нужны — одного или двоих. Естественно, это будет небольшое количество», — добавил Семак.

«Зенит» во встрече 1/4 финала Кубка России в Москве на стадионе им. Льва Яшина уступил «Динамо» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Фёдор Смолов. На 70-й минуте с поля был удалён Хорхе Карраскаль, получивший две жёлтые карточки.

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